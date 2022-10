Automobile : L'Unapas compte redynamiser le secteur mecanique.

L'Unapas a tenu sa première assemblée générale depuis sa création. Selon le Président de l'Union Nationale des Professionnels de l'Automobiles du Sénégal M. Bamba Niang, "on est très organisé pour developper notre secteur d'activité, surtout avec les grands projets du chef de l'État...", dira-t- il en faisant allusion à la création des zones industrielles et des zones aménagées pour booster ce secteur qui regroupe plus de 5.000 sénégalais.

Pour rappel, le Chef de l’État avait octroyé aux acteurs de l’automobile, en l’occurrence les artisans mécaniciens, 50 ha à Diamniadio. Le projet est pour tous les artisans mécaniciens qui se trouvent à Dakar. Le site est départagé comme suit : 10 ha pour Case, 10 ha pour Fourrière et 30 ha pour les mécaniciens. Il y est prévu également une gendarmerie, un poste de santé et un blog administratif.