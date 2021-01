Audit du fichier électoral : « Un grand complot se prépare actuellement », selon le député Toussaint Manga.

Dans une déclaration, le député Toussaint Manga a voulu, dit-il, « tirer la sonnette d’alarme pour sensibiliser l’opinion ». Le parlementaire estime qu’il y aurait un « danger qui guette la stabilité de notre pays », faisant allusion à un « grand complot qui se prépare actuellement avec l’audit du fichier électoral ».



« Nous sommes tous conscients que seul un fichier assaini, fiable et transparent pourrait garantir au peuple des élections libres, apaisées et crédibles lors des prochaines échéances électorales », lit-on dans la déclaration de Toussaint Manga, par ailleurs, Secrétaire général adjoint du PDS



Il est d’avis que le régime actuel « fait semblant de donner des gages de transparence dans l’audit du fichier électoral » en tentant, estime-t-il « d’aveugler l’opposition, les observateurs étrangers et les amis du Sénégal ».



C’est pourquoi, il appelle ses concitoyens, « tous debout et vigilants pour notre démocratie parce que plus rien ne doit plus être comme avant ». « Soyons des acteurs dans la consolidation et la construction de notre démocratie obtenue de haute lutte », a-t-il demandé.