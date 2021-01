Audiovisuel : « Léral » voit grand et entre en territoire Gambien

Le site en ligne « Léral » qui s’est désormais doté d’une Télévision qui émet sur le canal 33 du bouquet de la TNT, ne s’arrête pas en si bon chemin. En effet, le groupe s’exporte en territoire Gambien. Selon une information du site en ligne, la Tv pénètre en Gambie sur le Canal 28, « le même que celui de Dakar, et diffuse actuellement tous ses programmes », lit-on sur le portail. Pour mieux s’intégrer au pays hôte, il est prévu une émission people qui s’appellera « Senegambia », annonce les dirigeants de la chaîne. Dans la quête et le partage de l’information, un journal en Anglais et Sosseh est prévu très prochainement, assurent-ils aussi.

Le patron du groupe Dame Dieng a dit toute sa reconnaissance au Groupe Excaf Telecom, à sa tête Sidy Diagne à l’annonce de la nouvelle. Pour avoir accès à Leral Tv, confie t-il enfin, il faudrait l’acquisition de « DTT Gambia » pour avoir le décodeur TNT avec beaucoup de chaînes, y compris Léral TV...