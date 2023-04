Audience / Conclave à Dakar : Le président Macky Sall a reçu une délégation de la COP8 en présence de son ministre chef du cabinet, Matar Bâ…

Les membres de la 𝗖𝗢𝗣8 en conclave à Dakar du 27 au 28 avril 2023 ont été reçus par le président Macky Sall. La délégation a été conduite par l’ancien ministre des sports Matar Bâ, qui est également le vice-président de la conférence des États parties à la convention des Nations Unies contre le dopage dans le sport sénégalais. Rappelons que le ministre Matar Bâ, qui est le ministre chef du cabinet du président de la République du Sénégal et vice-président du bureau de la COP8 (Afrique) depuis octobre 2019.

Parmi la délégation, il a été noté la présence, au cours de cette audience, de Marcos Diaz le chef et vice-présidents du Bureau COP. Par ailleurs, Mr Diaz est le président de la conférence des parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport depuis octobre 2019. Il est également le Secrétaire exécutif du Conseil américain des sports (CADE) depuis 2022 et membre de plusieurs comités et commissions de l’Agence mondiale antidopage et du Comité international olympique.

Parmi les membres de la délégation qui a été reçue par le président Sall en marge de ce conclave de deux jours dans la capitale sénégalaise, on peut noter la présence effective de Abdulaziz Almasaed, vice-ministre des sports et de la jeunesse du Royaume d’Arabie saoudite, Vice-Président du Bureau de la COP8, et ancienne directrice du comité antidopage saoudien.

Il est de même s’agissant de Oleg MATYTSIN, le ministre des sports de la Fédération de Russie, Vice-Président du Bureau de la COP8 (Europe centrale et orientale) et Mme Ritu Sain, la directrice générale de l’agence nationale antidopage de l’Inde, présidente du Comité d’approbation du fonds de la convention.

Enfin, Marcellin Dally, le secrétaire exécutif de la convention antidopage depuis 2012 et Mme Camila Ubillus-Deur, membre de l’équipe antidopage Unesco ont pris part à cette entrevue au palais de la République, sous l’œil attentif de Mme Marième Diallo, la directrice de la formation et du développement du sport au sein du ministère des sports.