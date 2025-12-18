Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ )

J’ai suivi avec attention l’ensemble des interventions lors du premier Conseil présidentiel, depuis Mars 2024, consacré aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 mais il nous faut multiplier par cent les efforts pour la réussite de l’événement. À dix mois des JOJ, les discours se succèdent mais peinent à dissiper les inquiétudes.



Depuis décembre 2024, où le Premier ministre Ousmane Sonko promettait un ‘’suivi rapproché’’ afin de garantir la livraison des infrastructures dans les délais, le gouvernement ne cesse de réaffirmer les mêmes engagements. Pourtant, la récurrence de ces rappels dans les communiqués des Conseils des ministres trahit une réalité moins rassurante: les chantiers avancent difficilement et les résultats concrets tardent à se matérialiser.



Tout au long de l’année 2025, le Gouvernement a communiqué sur la préparation des athlètes, la cérémonie d’ouverture, le suivi de l’exécution des travaux en collaboration avec le Comité d’organisation (COJOJ). Presque chaque mois en conseil des ministres le Président de la République et son Premier ministre exhortent les ministères concernés à accélérer la finalisation des infrastructures. Cette répétition, loin de rassurer, souligne plutôt l’existence de retards persistants, notamment sur les sites stratégiques d’hébergement, d’accueil et de compétitions.



Les infrastructures qui doivent accueillir le village olympique, illustrent ces difficultés. Les six bâtiments additionnels annoncés à Diamniadio en conseil interministériel présidé par le premier ministre en Octobre 2024 tardent à voir le jour et pourtant il appelait à l’accélération de travaux déjà engagés. 14 mois mois plus tard, la question de la livraison dans les délais reste entière, signe que les injonctions politiques n’ont pas encore produit les effets attendus sur le terrain.



Parallèlement à ces retards, la communication souffre d’un manque de lisibilité. Le ministre de la Communication Alioune Sall a relevé, ce mardi, d’importantes contraintes qui demeurent notamment en matière de financement dans les actions de communication. En octobre, le Chef du gouvernement a pourtant présenté les JOJ comme une opportunité historique pour le rayonnement du Sénégal, annonçant une stratégie nationale de ‘’marketing pays’’ et la mobilisation de plusieurs ministères. Mais dans les faits, l’événement reste peu visible pour l’opinion publique. Les populations peinent à s’approprier les JOJ, faute d’un calendrier clair, d’une narration cohérente et d’une communication capable de fédérer.



Ce décalage entre l’ambition affichée et la réalité observable nourrit une inquiétude plus profonde. A 320 jours de la cérémonie d’ouverture, le Président de la République en est encore à demander que toutes les infrastructures soient réceptionnées dans les délais. Le spectre d’une délocalisation partielle ou totale ou d’un réaménagement de l’événement, même s’il n’est jamais assumé publiquement, commence à s’imposer.



La présentation, ce mardi 16 Décembre 2025 en conseil Présidentiel, d’un plan de mobilisation et d’engagement de la jeunesse apparaît comme une tentative de rattrapage, alors que l’appropriation populaire aurait dû être construite bien plus tôt. Les JOJ demeurent une opportunité majeure pour le Sénégal, mais à condition de rompre avec la logique des annonces répétées et de passer à une phase de clarté, de transparence et d’actions visibles. À défaut, l’événement risque de rester prisonnier des discours et de voir son potentiel historique sérieusement compromis.



Idrissa Fall CISSÉ

Ancien arbitre affilié à la Fédération Française de Football