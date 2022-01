Au bon souvenir du tournoi Amilcal Cabral (Par El Malick Seck)

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations s’ouvre ce week-end en terre camerounaise, me vient le constat que pour la première fois de l’histoire, tous les anciens membres de la défunte zone 2 du football africain, autrement dit les équipes de l’ancien tournoi Amilcal Cabral sont toutes présentes à cette compétition. Une première qu’il faudrait saluer. Autrement dit encore, tous les voisins du Sénégal sont dans cette compétition. Les derniers resquilleurs du dimanche sur les terrains de foot des années 80 et 90 savent bien ce que fut le tournoi Cabral.

En effet, de 1979 à 2009 se jouait chaque année dans un pays limitrophe, cette compétition qui était une mini Can de foot entre le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, le Cap Vert, la Guinée Bissau, la Guinée et la Sierra Leone. Une coupe qui regroupait des sélections locales, à une époque où la CAN n’accueillait que 8 nations. À cette époque, la CAF de l’éthiopien Tessema avait découpé l’Afrique en plusieurs zones de développement du football et l’UFOA avait désigné deux zones en Afrique de l’Ouest : Zone 1 et Zone 2. À cette époque, la Zone 2 était bien impliquée dans les mœurs sportives au point même que le quotidien national Le Soleil avait créé un bimensuel sportif bien nommé qui s’appelait Zone 2 où les chroniques de grands journalistes tels Serigne Aly Cissé, Mansour Niang Niamagne ou encore Babacar Khalifa Nidaye égaillaient les grands lecteurs de l’époque. C’était le bon temps.

Dommage qu’on ne le rappelle plus souvent, la Coupe Cabral était une compétition relevée et le Sénégal qui détient le record de victoires l’a remporté 8 fois : 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 2001. Et notre pays aura disputé 13 finales en une vingtaine d’éditions. Une hégémonie. Un présage peut-être pour nos lions que Cabral portera chance au Sénégal en cette année 2022.

El Malick SECK

