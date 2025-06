Attribution d'un marché public de plus de 8 milliards à l'Assemblée Nationale : La COJER dénonce et saisira le Procureur

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) dénonce "avec la plus grande fermeté les conditions troubles dans lesquelles le président de l’Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, a attribué un marché public d’un montant de plus de 8 milliards de francs CFA pour l’acquisition de véhicules destinés aux députés".



La COJER parle d'une procédure opaque et d'une "exclusion inacceptable". Elle affirme que "contre toute attente et en violation flagrante des principes de transparence et de bonne gouvernance, M. Malick Ndiaye a pris la décision de procéder par appel d’offres restreint, écartant délibérément des entreprises sénégalaises reconnues, telles que CCBM et EMG, au profit de sociétés étrangères, CFAO et Caetano." Selon la COJER, ces dernières auraient été intégrées "sur instruction personnelle du président de l’Assemblée, d'après des déclarations publiques des deux plus grandes entreprises sénégalaises œuvrant dans le secteur de la vente de véhicules et dont l’expertise n'est plus à démontrer".



La COJER poursuit : "La conclusion de ce processus controversé a abouti à l’attribution du marché à l’entreprise française CFAO, au mépris du tissu économique local et des entreprises sénégalaises qui emploient, investissent, paient leurs impôts et réinvestissent leurs bénéfices au Sénégal. Cette décision constitue, sans doute, une trahison des engagements pris en faveur des entreprises nationales en vue de l’endogénéisation de l’économie et de la valorisation du secteur privé national."



La Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) "dénonce cette démarche contraire aux principes de transparence et d’équité dans les marchés publics" et s’engage à saisir le Procureur de la République près le Pôle judiciaire financier (PJF), "afin que les responsabilités soient établies et les suites judiciaires appropriées apportées".



Par ailleurs, "la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) appelle à la création immédiate d’une commission d’enquête parlementaire pour apporter toute la lumière sur ce dossier nébuleux, qui entache gravement la crédibilité de l’institution parlementaire." Le mouvement fustige "une dérive populiste, un pouvoir en contradiction avec ses promesses. Ce scandale d’État illustre, une fois de plus, l’incohérence du régime en place, son manque de respect de la parole donnée et son incapacité à incarner les principes de patriotisme économique dont il se réclame et visiblement à tort".



En conclusion, "la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) appelle les Sénégalais à rester mobilisés et vigilants face à ces nombreuses dérives, qui affaiblissent nos institutions et compromettent les fondements de la bonne gouvernance et de l’État de droit".