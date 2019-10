Attaques contre Amadou Ba : Le président du mouvement « Sénégal de demain », Ibou Sow Ardo, défend le ministre des Affaires Étrangères.

Le président du mouvement « Sénégal de demain » est monté au créneau pour défendre le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Selon Ibou Sow Ardo, le ministre Amadou Ba est un citoyen modèle et ceux qui complotent contre lui pour le détruire doivent arrêter.



Ibou Sow de dire que « Amadou Ba s’est battu pour gagner Dakar et récupérer le département des mains de ceux qui étaient là. Il a investi le terrain et a offert au président Macky Sall la ville de Dakar, gage de sa victoire lors des dernières élections présidentielles du 24 février 2019. Alors, que ceux qui, tapis dans l’ombre, font tout pour le nuire et ternir son image, fassent comme lui. Ceux qui l’attaquent doivent descendre sur le terrain et se conformer aux instructions du président Macky Sall qui est de se rapprocher des populations, de s’enquérir de leur situation et apporter des solutions. Amadou Ba est dans cette dynamique et il y est resté depuis toujours. C’est un battant qui ne fait que travailler et qui parle peu. Son seul objectif est la victoire du président Macky Sall dans tous les combats. Alors, au lieu d’essayer de le descendre, les faucons et les aspéristes méchants, doivent faire comme lui. Amadou Ba est un bon ministre et un bon responsable de l’Apr.

Chose que les habitants des Parcelles Assainies en particulier et ceux de Dakar en général, ne démentiront pas. Il suit les directives du président Macky Sall et il n’attend pas quand il s’agit de se rapprocher des populations pour régler les problèmes des couches les plus défavorisées. Le Sénégal est fier de lui, alors ceux qui sont à l’Apr devraient suivre la même logique... »