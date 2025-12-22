Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards


Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards
Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé ce lundi son premier projet routier depuis son accession à la magistrature suprême. Il s’agit de l’aménagement de la route Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau, une infrastructure destinée à transformer la mobilité et l’économie de cette région enclavée du sud du Sénégal.
 
Le projet représente un investissement global de 23 818 128 880  FCFA sera piloté sous le contrôle et la supervision des autorités compétentes. Selon Serge Diatta, coordonnateur du projet, le financement est assuré principalement par l’État du Sénégal, avec l’appui de la Banque Africaine de Développement. 
 
Parallèlement, le projet prévoit l’aménagement de 26,40 km de routes revêtues et 4,5 km de voiries avec éclairage public dans le département de Goudomp. La chaussée aura une largeur de 7,4 m et sera conçue pour une vitesse de référence de 80 km/h avec une structuration de chaussée qui respectera strictement les standards de la CEDEAO et une couche de fondation en latérite sur 25 cm, une couche de base en latérite ciment de 20 cm, et un revêtement en Béton Bitumineux de 6 cm.
 
Sur le volet économique, le programme intègre également l’aménagement de 60 km de pistes rurales destinées à désenclaver les villages environnants et faciliter l’évacuation des produits agricoles vers les marchés. Les infrastructures connexes comprennent 6 infrastructures marchandes, 1 gare routière, 10 forages pour l’accès à l’eau potable, 2000 ml de mur de clôture, 8 salles de classes démobilisables, 1 poste de santé rhabillé, 4 Unités de Transformation des produits Agricoles (UTA), 10 aires de séchage des produits agricoles et halieutiques, 3 périmètres maraîchers, une plateforme multifonctionnelle pour la transformation de produits et un appui aux associations de jeunes et de femmes pour le maraîchage. 
 
Les retombées économiques et sociales attendues
 
Selon Serge Diatta, les retombées de ce projet seront multiples. Dans une zone dépourvue de pistes praticables, l’aménagement de ces voies permettra d’évacuer rapidement les produits agricoles vers les marchés, favorisant ainsi les revenus des producteurs locaux.
 
Le projet devrait générer entre 500 et 600 emplois durant sa réalisation, offrant des opportunités de travail aux populations locales.
L’accès aux structures de santé sera également facilité, un enjeu crucial dans une région où la carte sanitaire reste insuffisante par rapport à d’autres parties du Sénégal. « C’est l’occasion de booster un peu le développement, aussi bien en termes de transport que de mobilité pour les populations », a souligné le coordonnateur du projet.
 
Le projet prévoit également l’indemnisation de 202 personnes concernées par des déplacements, avec un budget dédié de 200 millions de FCFA, garantissant une approche respectueuse des populations affectées par les travaux. Des objectifs aussi, selon le coordonnateur du projet, sont à attendre pour la sous-région. « Ce projet vise à contribuer au désenclavement de l’intérieur du Sénégal et de la Guinée-Bissau, tout en renforçant l’intégration et le commerce sous-régional et en réduisant la pauvreté.
 
Les résultats attendus incluent la réduction des accidents, l’amélioration du confort des usagers, l’amélioration des conditions de trafic et de sécurité des zones traversées, un meilleur accès aux services et équipements sociaux, ainsi que la valorisation des potentialités agro sylvo pastorales de la région », a t-il ajouté. 
Lundi 22 Décembre 2025
