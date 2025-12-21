Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »


Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »
L’international sénégalais Assane Diao a exprimé, sur son compte Instagram, sa déception et sa tristesse de ne pas pouvoir participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Le jeune joueur, attendu pour sa première grande compétition avec les Lions, a fait part de son profond désarroi.

« Parfois les choses ne se passent pas comme tu le souhaites et la frustration de ne pas pouvoir sortir de là est lourde. Mon 2025 se ferme un peu plus tôt que prévu », a écrit Diao, évoquant une année marquée par « deux visages du football » : une première partie réussie et une seconde plus difficile, ponctuée de revers.

Le joueur a confié sa peine de ne pas réaliser son rêve de représenter le Sénégal lors de cette CAN, tout en adressant ses encouragements à ses coéquipiers : « Je souhaite de tout cœur le meilleur à mes coéquipiers et que le trophée puisse revenir avec nous au Sénégal. »

Malgré ce coup d’arrêt, Assane Diao assure rester concentré et déterminé à revenir plus fort : « Je travaille pour pouvoir être de retour et me sentir un de plus dans cette deuxième étape de compétition. »

Voici in extenso son message publié sur Instagram : « Parfois les choses ne se passent pas comme tu le souhaites et la frustration de ne pas pouvoir sortir de là est lourde. Mon 2025 se ferme un peu plus tôt que prévu et une année s’achève pendant laquelle j’ai pu vivre les deux visages du football, une grande première partie où j’ai encore apprécié et vivais mon meilleur moment, et une seconde qui est assez dure et avec trop de revers.
Cette fois-ci m’empêche de réaliser le rêve de représenter mon pays lors de ma première Coupe d’Afrique, ce qui me rend très triste et encore difficile à m’intégrer. Je souhaite de tout cœur le meilleur à mes coéquipiers et que le trophée puisse revenir avec nous au Sénégal.
Je suis concentré et je travaille pour pouvoir être de retour et me sentir un de plus dans cette deuxième étape de compétition. »
Dimanche 21 Décembre 2025
Dakaractu



