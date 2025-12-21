MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable »


L’Alliance pour la République (APR) de Mbacké et Touba a battu le rappel des troupes à l’occasion d’une assemblée générale consacrée à l’installation du secrétariat exécutif départemental de Mbacké. Amadou Mame Diop, ancien président de l’Assemblée nationale et envoyé spécial de l’ex-chef de l’État Macky Sall, a conduit la délégation et présidé la rencontre.

Dans son adresse, il a appelé les militants à l’unité et à la sérénité, affirmant que l’APR demeure, selon lui, le seul parti capable de sortir le Sénégal du « cauchemar » qu’il traverse depuis près de deux ans. Amadou Mame Diop a assuré que la reconquête du pouvoir est désormais enclenchée, estimant que la conjoncture économique morose dans laquelle le régime de Pastef a plongé le pays facilitera ce processus.
Dimanche 21 Décembre 2025
Amadou Moustapha Mbaye



