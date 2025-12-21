Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye

C’est un témoignage poignant qui a marqué la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Dar Es Salam ce dimanche lors de sa tournée économique dans la zone.

Face au chef de l’État, une victime de mine antipersonnelle a brisé le silence sur un drame vieux de plus de 26 ans.

Juillet 1998, dans cette zone du Sud meurtrie par le conflit casamançais, une explosion vient bouleverser à jamais sa vie. Ce jour-là, comme des centaines d’autres habitants de la région, elle devient victime des mines disséminées sur les terres casamançaises durant les années de conflit.



Devant le président de la République, elle a raconté les souffrances endurées depuis cette tragique journée. Mais au-delà de son propre calvaire, c’est la voix de toutes les victimes de la zone qu’elle a portée. « Nous faisons face à d’énormes difficultés. Nous demandons à être reçus en audience pour vous exposer toutes les difficultés que nous rencontrons », a-t-elle expliqué en évoquant les séquelles physiques, psychologiques et économiques qui continuent de handicaper leur quotidien près de trois décennies après les faits.