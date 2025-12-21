Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye


C’est un témoignage poignant qui a marqué la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Dar Es Salam ce dimanche lors de sa tournée économique dans la zone. 
Face au chef de l’État, une victime de mine antipersonnelle a brisé le silence sur un drame vieux de plus de 26 ans.
Juillet 1998, dans cette zone du Sud meurtrie par le conflit casamançais, une explosion vient bouleverser à jamais sa vie. Ce jour-là, comme des centaines d’autres habitants de la région, elle devient victime des mines disséminées sur les terres casamançaises durant les années de conflit.
 
Devant le président de la République, elle a raconté les souffrances endurées depuis cette tragique journée. Mais au-delà de son propre calvaire, c’est la voix de toutes les victimes de la zone qu’elle a portée. « Nous faisons face à d’énormes difficultés. Nous demandons à être reçus en audience pour vous exposer toutes les difficultés que nous rencontrons », a-t-elle expliqué en évoquant les séquelles physiques, psychologiques et économiques qui continuent de handicaper leur quotidien près de trois décennies après les faits.
Autres articles
Dimanche 21 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites » - 21/12/2025

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable »

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable » - 21/12/2025

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs - 21/12/2025

Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko

Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko - 20/12/2025

Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal

Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal - 20/12/2025

Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye)

Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye) - 20/12/2025

Un Sénégalais armé d'un couteau tué par la police en Corse, la piste terroriste écartée

Un Sénégalais armé d'un couteau tué par la police en Corse, la piste terroriste écartée - 20/12/2025

[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients

[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients - 20/12/2025

Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse

Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse - 20/12/2025

CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure

CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure - 20/12/2025

Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local

Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local - 19/12/2025

Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami

Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami - 19/12/2025

Visite du Président Diomaye Faye en Casamance :

Visite du Président Diomaye Faye en Casamance : "La commune de Nyassia a été très touchée par le conflit casamançais...", rappelle la maire Justine Manga - 18/12/2025

[🛑DIRECT] Stade Léopold Sédar Senghor | Séance Taggato des lions du Sénégal

[🛑DIRECT] Stade Léopold Sédar Senghor | Séance Taggato des lions du Sénégal - 18/12/2025

Gouvernance 2025: Le FDR dresse un bilan accablant du régime Pastef

Gouvernance 2025: Le FDR dresse un bilan accablant du régime Pastef - 18/12/2025

[🛑DIRECT] Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) face a la presse

[🛑DIRECT] Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) face a la presse - 18/12/2025

CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye embrase la Tanière et lance les Lions à la conquête de la deuxième étoile

CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye embrase la Tanière et lance les Lions à la conquête de la deuxième étoile - 17/12/2025

CANCER : L'Hôpital militaire de Ouakam innove dans le traitement du cancer du sein ​

CANCER : L'Hôpital militaire de Ouakam innove dans le traitement du cancer du sein ​ - 17/12/2025

Volte-face sur les produits SOFTCARE : l’Agence de Réglementation Pharmaceutique rassure sur leur conformité

Volte-face sur les produits SOFTCARE : l’Agence de Réglementation Pharmaceutique rassure sur leur conformité - 17/12/2025

PJF: Tahirou Sarr innocente Farba Ngom

PJF: Tahirou Sarr innocente Farba Ngom - 17/12/2025

Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne

Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne - 17/12/2025

[🛑DIRECT] Pole Judiciaire Financier : Jour d’audition pour Farba Ngom et Tahirou Sarr

[🛑DIRECT] Pole Judiciaire Financier : Jour d’audition pour Farba Ngom et Tahirou Sarr - 17/12/2025

Conteneurs bloqués, marchandises détruites : 200 millions F CFA évités aux enchères, un bras de fer judiciaire qui s’enlise… Maersk Line face aux lourdes accusations d'un homme d’affaires

Conteneurs bloqués, marchandises détruites : 200 millions F CFA évités aux enchères, un bras de fer judiciaire qui s’enlise… Maersk Line face aux lourdes accusations d'un homme d’affaires - 17/12/2025

Coup de filet à Keur Massar - Un milliard de cocaïne saisi: le GLAD démantèle un réseau avec 25 kg de cocaïne et des faux billets

Coup de filet à Keur Massar - Un milliard de cocaïne saisi: le GLAD démantèle un réseau avec 25 kg de cocaïne et des faux billets - 16/12/2025

Faux papiers d’État civil : un faussaire déféré à Saint-Louis après le démantèlement d’un réseau à Kaolack

Faux papiers d’État civil : un faussaire déféré à Saint-Louis après le démantèlement d’un réseau à Kaolack - 16/12/2025

Attribution opaque des marchés au ministère de l’Assainissement: les révélations de Thierno Alassane Sall

Attribution opaque des marchés au ministère de l’Assainissement: les révélations de Thierno Alassane Sall - 16/12/2025

Ambulance, silences et milliards : les zones d’ombre d’une audition au fond qui interroge…Farba Ngom auditionné au fond, mais sans le cœur du dossier

Ambulance, silences et milliards : les zones d’ombre d’une audition au fond qui interroge…Farba Ngom auditionné au fond, mais sans le cœur du dossier - 16/12/2025

Chantiers navals de Dakar : l’État freine, Damen insiste… et l’avenir reste en cale sèche

Chantiers navals de Dakar : l’État freine, Damen insiste… et l’avenir reste en cale sèche - 16/12/2025

[🛑DIRECT] Protection et Respect des Droits Humains : 1er Prix National Des Droits de l'Homme

[🛑DIRECT] Protection et Respect des Droits Humains : 1er Prix National Des Droits de l'Homme - 15/12/2025

Sextapes, chantage et fichiers secrets : la mécanique du chantage numérique de Kocc Barma dévoilée...1115 vidéos et 18 cartes Sim

Sextapes, chantage et fichiers secrets : la mécanique du chantage numérique de Kocc Barma dévoilée...1115 vidéos et 18 cartes Sim - 15/12/2025

RSS Syndication