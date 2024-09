Ateliers du Sahel : Une dizaine de journalistes formés sur l'interprétation de l’art visuel et l’écriture des critiques d’arts

En prélude de la Biennale, L’association de la presse Culturelle (APCS), en collaboration avec les ateliers du Sahel et de l’artiste plasticien Kalidou Kassé a procédé à l’ouverture officielle de l’atelier de formation et de partage autour des critères et perspectives de lecture et d’interprétation des œuvres d’art visuel (peintures, sculptures, installations et performances artistiques).



Venu prendre part à cette session d’ouverture, le représentant du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, Assane Dia s’est félicité de cette belle initiative de l’association de la presse culturelle en étroite collaboration avec les ateliers du Sahel de M. Kalidou Kassé. Autrement dit, cette initiative qui participe à renforcer les capacités des journalistes culturels dans le cadre de la lecture d’une œuvre d’art. Il déclare que c’est une belle initiative qui se tient à la veille d’un grand évènement culturel notamment la Biennale de l’art africain contemporain. A ce niveau, il juge qu’il est important d’outiller et de donner des bons tuyaux aux journalistes qui sont appelés à couvrir cet évènement majeur pour qu’ils puissent en tout cas mener à bien de la manière la plus belle cette activité culturelle consacrée à l’art africain contemporain.



S’exprimant sur cette atelier, l’artiste plasticien, Kalidou Kassé se dit heureux d’être présent à cette journée dédiée au renforcement de capacité qui leur permettra d’avoir les mêmes éléments de langage par rapport à une œuvre d’art. Il a remercié vivement le ministère de la Culture et son représentant M. Assane Dia pour sa présence à l’ouverture de cette session de formation, l’ensemble de l’association de la presse culturelle et ses membres sans laisser de côté le secrétaire d’état, Bakary Sarr. Il renseigne que ses moments intenses de créativité seront animés par d’éminents professeurs comme Serigne Tacko Diongue, Ismaila qui sont venus parler de tous ses médias là et comment les décortiquer parce que nous savons que « l’art contemporain a pris beaucoup d’espace dans le monde. Donc il faut un peu de temps pour qu’on échange sur sa visibilité mais aussi sur les termes de langage pour pouvoir le partager », a-t-il fait savoir tout en remerciant tous les journalistes culturels.





Cela entre dans le but de renforcer les capacités nécessaires pour permettre aux journalistes culturels de fournir des productions, d'écrire des articles très poussés. Ce qui pour lui justifie cette session de formation qui se tient en prélude de la Biennale de Dakar qui fait la promotion de l’art africain contemporain. D’après lui, ses dizaines de journalistes seront formés par d’éminents professeurs choisis par l’artiste Kalidou Kassé pour trois jours de sessions intenses pour le renforcement des capacités sur l’art visuel et l’écriture des critiques d’arts. Des attestations seront remises aux bénéficiaires à la fin de cet atelier de cette formation crédible. C’est ainsi qu’il a remercié Kalidou Kassé pour sa modestie et le privilège d’accompagner et d’aider l’association de la presse culturelle du Sénégal.

Dieynaba Agne