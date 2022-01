Assistance sociale : la famille de feu Serigne Abass Sall met une résidence Waqf à la disposition des nécessiteux.

L’infrastructure est une résidence bâtie sur un espace qui supportait une ancienne villa du président Mamadou Dia, acquis au prix de 250 millions Fcfa.



L’immeuble a été construit dans le but de récolter des fonds qui seront versés dans l’action sociale en faveur des nécessiteux, notamment les orphelins. Il est constitué de 3 tours avec 10 niveaux, 7 étages, 26 appartements, une salle de conférence, un rez-de-chaussée, un parking et des magasins.



Le joyau se trouve sur l’avenue Bourguiba près du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural et porte le nom de feu Serigne Abass Sall. Il a été financé à hauteur de 2 milliards Fcfa.



Le Waqf dans le droit Islamique est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus. Il donne à un ou plusieurs individus l’opportunité de financer un ou plusieurs bénéficiaires grâce aux profits générés par les biens.



À en croire le guide religieux, Serigne Abdoul Fatah Sall ibn Serigne Abass Sall, la résidence participera activement à soutenir les musulmans démunis de moyens lors des événements tels que les fêtes de Tabaski ou de la Korité.