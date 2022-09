Assemblée nationale : le député maire de Kédougou Ousmane Sylla sermonne ses collègues députés

A l'issue de la rentrée très mouvementée de la 14e législature, les réactions d'indignations se poursuivent à l'assemblée nationale. Pour Ousmane Sylla, le député maire de Kédougou, le peuple sénégalais est déçu du spectacle à l'hémicycle. Il invite à ce que ces pratiques cessent. « Je suis déçu de ce que j'ai vu. Ce qui caractérise cela c'est un groupe qui est animé par une volonté de développer le Sénégal et un autre groupe qui est dans la démagogie totale, en voulant imposer sa dynamique qui est loin d'être responsable. Le peuple sénégalais est très déçu par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. On doit accompagner le peuple sénégalais car nous avons beaucoup de difficultés sur lesquelles le peuple attend et nous devons être suffisamment mâtures », a souligné Ousmane Sylla à l'issue du vote du bureau de l'assemblée nationale...