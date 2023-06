Assemblée nationale: le député Ibrahima Diop milite pour un accompagnement des agriculteurs de la diaspora.

Le député de la diaspora Ibrahima Diop a invité le gouvernement à davantage réfléchir sur le renforcement de l’Agriculure. Il a invité le ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye a accordé plus d’attention aux agriculteurs de la diaspora avec un accompagnement adéquat pour une meilleure représentation du Sénégal dans les salons internationaux. Ibrahima Diop s’exprimait, ce 8 juin, à l’occasion de l’examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale portée par le ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire.