Assemblée nationale / Présidence de la commission Santé et Affaires sociales : Sira Ndiaye succède à Awa Guèye.

La nouvelle assemblée nationale a annoncé la couleur. De l’installation des nouveaux élus jusqu’à la formation des commissions chargées du déroulement du programme de l’assemblée nationale, l’institution est bien sous les projecteurs des sénégalais.



La clôture de la session effectuée cet après-midi par le président Amadou Mame Diop marque aussi la mise en place des 14 commissions parmi lesquelles, la commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. Il s’agira pour cette commission qui était, durant la 13e législature sous le contrôle de la députée Awa Guèye, de se pencher sur la question de la Santé publique, des Soins de santé primaires, des Infrastructures et Equipements hospitaliers, Pharmacie, des Formations médicales et paramédicales, de la Femme, de l’Enfant, des Personnes vivant avec un Handicap, de l’Action Sociale, de la Solidarité nationale etc… Présidente de la commission jeunesse, éducation, sports et loisirs durant la 12e législature pendant 3 ans, la députée et responsable politique de Benno à Mbour doit bien cette reconnaissance à son expérience parlementaire. À la tête d’une commission stratégique dans cette 14e législature, Sira Ndiaye s’est fait remarquer par ses prises de position et plaidoyers autour des préoccupations de la petite côte (Pêche, tourisme, emploi des jeunes, etc... ), notamment dans les deux précédentes législatures.



La responsable départementale des femmes de Benno et de l’APR à Mbour a été la chargée de la communication du collectif des femmes parlementaires durant les 5 ans de la 13elégislature qui était dirigé par l’ancienne parlementaire de Kaolack, Awa Guèye.