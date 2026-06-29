Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Bâ, vient d’être interpellé par les forces de défense et de sécurité à quelques mètres de l’Assemblée nationale, alors qu’il s’était rendu sur les lieux pour exprimer son opposition à la proposition de loi portant révision de la Constitution. D’autres manifestants notamment des militants de l’APR ont été gazés.
Plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile ont exprimé leur désapprobation concernant cette révision et invité le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, de surseoir à la tenue de cette plénière, invoquant la nécessité d’une concertation plus large.
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