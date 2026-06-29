Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance

Placée sous haute surveillance en raison de l’examen des projets de réforme institutionnelle, l’Assemblée nationale accueille progressivement les députés ce lundi. Alors que les forces de l’ordre ont déployé un important dispositif de sécurité autour du Parlement, le climat reste calme, mais demeure marqué par les tensions suscitées par les amendements constitutionnels.

Le dispositif sécuritaire a été fortement renforcé : tous les accès menant à l’Assemblée nationale sont entièrement barricadés.