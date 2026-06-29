Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle

Une scène de vive tension a marqué l’ouverture de la séance consacrée à l’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution, ce lundi à l’Assemblée nationale. Des gendarmes sont entrés dans l’hémicycle pour extirper le député Abdou Mbow, porte-parole du groupe parlementaire Takku Wallu, qui s’opposait à l’ouverture des débats.







Le parlementaire insistait pour prendre la parole avant le lancement de la discussion sur le texte, une demande qui n’a visiblement pas été satisfaite dans le cadre de la procédure suivie par la présidence de la séance. Face à cette intervention des forces de défense et de sécurité, les autres députés du groupe Takku Wallu ont quitté l’hémicycle en signe de protestation, désertant la séance consacrée à l’adoption d’un texte qui suscite déjà une vive contestation de plusieurs partis d’opposition et organisations de la société civile.







C’est le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui a fait appel aux forces de défense et de sécurité afin de permettre la poursuite de la séance, dans un contexte parlementaire déjà marqué par plusieurs jours de tensions autour de la révision constitutionnelle.

