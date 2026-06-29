Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter »

Après l’interpellation musclée du député Abdou Mbow par les gendarmes, qui ont fait irruption dans l’hémicycle pour l’extraire de la séance, Me Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a quitté la plénière en compagnie de ses collègues de l’opposition.







S’exprimant à chaud sur l’incident et sur le sort de la proposition de loi portant révision de la Constitution, l’ancienne ministre des Affaires étrangères a prédit l’échec du texte, jugeant les conditions de son adoption entachées d’irrégularités. « Elle n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter. Elle n’ira nulle part parce que quand on vote dans la friction, dans le bruit, dans le chaos, dans la faction et dans le fracas, ça n’ira nulle part. La loi sera retoquée », a-t-elle martelé. Me Tall Sall a vivement dénoncé l’attitude de la majorité parlementaire, qu’elle accuse de traiter son mandat à la légère. « Ils sont en train de s’amuser, ils n’ont qu’à s’amuser puisqu’ils pensent que leur mandat est un amusement. Nous, nous prenons notre mandat au sérieux parce que nous respectons le peuple. Eux, ils ne respectent pas le peuple », a-t-elle lancé.







Revenant sur l’argument du nombre, souvent invoqué par le pouvoir pour justifier l’adoption de ses textes, la présidente de Takku Wallu Sénégal a réservé une formule imagée à la majorité parlementaire. « Ils disent qu’ils ont une majorité. Oui, mais une majorité pastèque : gros dehors et rien à l’intérieur. Voilà ce qu’ils sont, que Dieu nous garde », a-t-elle conclu.

