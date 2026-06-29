Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives

La mobilisation contre la révision de la Constitution a donné lieu à une journée de vive tension entre l’opposition, les forces vives et les forces de défense et de sécurité. Aux abords de l’Assemblée nationale, les manifestants ont tenté de faire entendre leur opposition au texte, dans un climat marqué par des rassemblements, des slogans, des échauffourées et une forte présence sécuritaire.