Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026


Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026
Le temple de la culture sénégalaise a vibré aujourd'hui au rythme des sciences et du mérite au féminin. Le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar a accueilli, ce lundi 29 juin 2026, la double cérémonie officielle de remise des prix des concours nationaux « Miss Maths » et « Miss Sciences ». Devant un public venu en masse, les autorités du Ministère de l’Éducation nationale ont couronné l’élite scientifique féminine du pays.

 Le sacre éclatant de Mbour et de l'académie de Thiès

Dans la catégorie Miss Maths, dédiée aux élèves de l'Enseignement Moyen, la couronne nationale a été décernée à la brillante Khadidiatou Ka. Élève au CEM 4 de Mbour (académie de Thiès), la jeune fille née en septembre 2011 s'est hissée au sommet du tableau national.
Le podium de cette catégorie est complété par :
• 1ère Dauphine : Aïcha Aïdara (Académie de Sédhiou), issue du nouveau modèle des Lycées Nationaux d’Équité et de Qualité (LYNAQE).
• 2ème Dauphine : Adja Soda Sarr (Académie de Dakar), élève au Complexe Privé Mame Abdou Dabakh.
 Dakar décroche la couronne suprême

Pour le concours Miss Sciences (niveau Enseignement Secondaire), c’est l’académie de Dakar qui s’offre la plus haute distinction. Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye, née en décembre 2009 et élève au Complexe Privé Mame Abdou Dabakh, a été sacrée reine nationale des sciences sous les ovations du public.

Elle est talonnée par deux dauphines d'exception :
• 1ère Dauphine : Thiane Ndiaye (Académie de Diourbel), élève au LSED.
• 2ème Dauphine : Adja Khady Ba (Académie de Saint-Louis), issue de l'Institut d'Éducation Amadou Sow Ndiaye.
 

Une dynamique territoriale et 32 crack-en-sciences honorées

Au-delà des grands triomphes individuels, cette journée de consécration nationale organisée par la Direction de l’enseignement moyen secondaire général (DEMSG) a mis à l'honneur un total de 32 lauréates issues de toutes les académies du pays. Le jury a salué la performance homogène des filles venues de toutes les régions du Sénégal, de Matam à Kolda, en passant par Tambacounda et Ziguinchor.

Cette édition 2026 confirme également la réussite de la politique d'équité de l'État : les nouveaux Lycées Nationaux d’Équité et de Qualité (LYNAQE) s'imposent déjà parmi l'élite en décrochant plusieurs distinctions majeures à travers le pays (Kaffrine et Sédhiou).
En quittant la scène du Grand Théâtre aujourd'hui, ces 32 jeunes filles ne repartent pas seulement avec des prix, elles deviennent officiellement les visages de l'ambition scientifique féminine au Sénégal.
 
Autres articles

Mardi 30 Juin 2026
Binta Ndiaye (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives

Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives - 29/06/2026

Assemblée nationale : Pastef adopte l’ensemble de son texte sur la révision constitutionnelle

Assemblée nationale : Pastef adopte l’ensemble de son texte sur la révision constitutionnelle - 29/06/2026

Assemblée nationale : Le Pastef rejette les amendements du gouvernement défendus par le ministre Moussa Sarr

Assemblée nationale : Le Pastef rejette les amendements du gouvernement défendus par le ministre Moussa Sarr - 29/06/2026

Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature »

Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature » - 29/06/2026

Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter »

Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter » - 29/06/2026

Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle

Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle - 29/06/2026

Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité

Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité - 29/06/2026

Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS

Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS - 29/06/2026

[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension

[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension - 29/06/2026

Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance

Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance - 29/06/2026

Médina : neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression aux Allées du Centenaire

Médina : neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression aux Allées du Centenaire - 29/06/2026

MBACKE – Fin de cavale pour M’Bâ, présumé meurtrier de Moussa Guissé / Interpellé à Koungheul alors qu’il tentait de brouiller les pistes

MBACKE – Fin de cavale pour M’Bâ, présumé meurtrier de Moussa Guissé / Interpellé à Koungheul alors qu’il tentait de brouiller les pistes - 29/06/2026

Aminata Touré à Ousmane SONKO:

Aminata Touré à Ousmane SONKO: " Niou fal la Premier ministre djokh la ay dossiers meuno ci touss niou dakeu la". - 28/06/2026

Abdourahmane Diouf flingue Ousmane Sonko: « Nous n’avons rien à faire d’un guide de perlimpinpin »

Abdourahmane Diouf flingue Ousmane Sonko: « Nous n’avons rien à faire d’un guide de perlimpinpin » - 28/06/2026

Le président ne peut plus être chef de parti : Une révision qui constitue un « danger pour la République », avertit Aminata Touré

Le président ne peut plus être chef de parti : Une révision qui constitue un « danger pour la République », avertit Aminata Touré - 28/06/2026

Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle SBB et les « forces vives » à se mobiliser contre le vote de lundi

Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle SBB et les « forces vives » à se mobiliser contre le vote de lundi - 28/06/2026

Réformes constitutionnelles : Y’en a marre alerte l’opinion et exige un referendum

Réformes constitutionnelles : Y’en a marre alerte l’opinion et exige un referendum - 28/06/2026

« Dérives constitutionnelles » : Aar Sunu République donne rendez-vous en juillet pour sa première marche

« Dérives constitutionnelles » : Aar Sunu République donne rendez-vous en juillet pour sa première marche - 28/06/2026

Rosso Sénégal : La gendarmerie démantèle un réseau présumé homosexuel, cinq personnes en garde à vue, des ramifications évoquées jusqu'à Nouakchott, Mbour, Saint Louis...

Rosso Sénégal : La gendarmerie démantèle un réseau présumé homosexuel, cinq personnes en garde à vue, des ramifications évoquées jusqu'à Nouakchott, Mbour, Saint Louis... - 28/06/2026

Médina : deux cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol dans une boutique de téléphones

Médina : deux cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol dans une boutique de téléphones - 28/06/2026

MEURTRE À MBACKÉ - Comment une bagarre le matin a fini par un crime le soir ! La police à la recherche d’un jeune motocycliste présumé meurtrier, qui a détalé après son forfait.

MEURTRE À MBACKÉ - Comment une bagarre le matin a fini par un crime le soir ! La police à la recherche d’un jeune motocycliste présumé meurtrier, qui a détalé après son forfait. - 28/06/2026

Coupe du monde 2026 : le Sénégal défiera finalement la Belgique en seizièmes de finale

Coupe du monde 2026 : le Sénégal défiera finalement la Belgique en seizièmes de finale - 28/06/2026

Dette « cachée » et rapport d’audit demandé : Le FMI douterait-il du cabinet d’audit Forvis Mazars?

Dette « cachée » et rapport d’audit demandé : Le FMI douterait-il du cabinet d’audit Forvis Mazars? - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions

Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions - 27/06/2026

Révision constitutionnelle : l’APR exige le retrait immédiat du texte et alerte sur un « recul démocratique »

Révision constitutionnelle : l’APR exige le retrait immédiat du texte et alerte sur un « recul démocratique » - 27/06/2026

Investissement en 2026 / économies africaines les plus rassurantes : le Sénégal loin du Top 100 mondial et 25e rang africain des destinations les plus sûres

Investissement en 2026 / économies africaines les plus rassurantes : le Sénégal loin du Top 100 mondial et 25e rang africain des destinations les plus sûres - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale - 27/06/2026

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0 - 26/06/2026

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France - 26/06/2026

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre - 26/06/2026

RSS Syndication