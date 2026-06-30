Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026

Le temple de la culture sénégalaise a vibré aujourd'hui au rythme des sciences et du mérite au féminin. Le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar a accueilli, ce lundi 29 juin 2026, la double cérémonie officielle de remise des prix des concours nationaux « Miss Maths » et « Miss Sciences ». Devant un public venu en masse, les autorités du Ministère de l’Éducation nationale ont couronné l’élite scientifique féminine du pays.
Le sacre éclatant de Mbour et de l'académie de Thiès
Dans la catégorie Miss Maths, dédiée aux élèves de l'Enseignement Moyen, la couronne nationale a été décernée à la brillante Khadidiatou Ka. Élève au CEM 4 de Mbour (académie de Thiès), la jeune fille née en septembre 2011 s'est hissée au sommet du tableau national.
Le podium de cette catégorie est complété par :
• 1ère Dauphine : Aïcha Aïdara (Académie de Sédhiou), issue du nouveau modèle des Lycées Nationaux d’Équité et de Qualité (LYNAQE).
• 2ème Dauphine : Adja Soda Sarr (Académie de Dakar), élève au Complexe Privé Mame Abdou Dabakh.
Dakar décroche la couronne suprême
Pour le concours Miss Sciences (niveau Enseignement Secondaire), c’est l’académie de Dakar qui s’offre la plus haute distinction. Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye, née en décembre 2009 et élève au Complexe Privé Mame Abdou Dabakh, a été sacrée reine nationale des sciences sous les ovations du public.
Elle est talonnée par deux dauphines d'exception :
• 1ère Dauphine : Thiane Ndiaye (Académie de Diourbel), élève au LSED.
• 2ème Dauphine : Adja Khady Ba (Académie de Saint-Louis), issue de l'Institut d'Éducation Amadou Sow Ndiaye.
Une dynamique territoriale et 32 crack-en-sciences honorées
Au-delà des grands triomphes individuels, cette journée de consécration nationale organisée par la Direction de l’enseignement moyen secondaire général (DEMSG) a mis à l'honneur un total de 32 lauréates issues de toutes les académies du pays. Le jury a salué la performance homogène des filles venues de toutes les régions du Sénégal, de Matam à Kolda, en passant par Tambacounda et Ziguinchor.
Cette édition 2026 confirme également la réussite de la politique d'équité de l'État : les nouveaux Lycées Nationaux d’Équité et de Qualité (LYNAQE) s'imposent déjà parmi l'élite en décrochant plusieurs distinctions majeures à travers le pays (Kaffrine et Sédhiou).
En quittant la scène du Grand Théâtre aujourd'hui, ces 32 jeunes filles ne repartent pas seulement avec des prix, elles deviennent officiellement les visages de l'ambition scientifique féminine au Sénégal.
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