Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité

Vive tension ce lundi 29 juin 2026 à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de révision de la Constitution. Le député Abdou Mbow a été évacué de l'hémicycle par les forces de défense et de sécurité (FDS), après avoir refusé de regagner sa place.



Le parlementaire a interrompu les débats pour interpeller le président de séance, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, afin de demander le report de la délibération sur le projet de révision constitutionnelle.



Malgré plusieurs rappels à l'ordre, Abdou Mbow est resté au niveau du perchoir, provoquant une vive tension dans la salle. Des députés de la majorité parlementaire ont alors tenté de le faire quitter les lieux, avant l'intervention des éléments du Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN).



Les forces de sécurité ont finalement procédé à son évacuation de l'hémicycle, permettant la reprise des travaux parlementaires. Les députés de l'opposition ont ainsi quitté la salle sous les huées de députés de Pastef.

