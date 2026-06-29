Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature »

Après son interpellation par les gendarmes lors de l’ouverture de la séance plénière consacrée à la révision constitutionnelle, le député Abdou Mbow, membre de Takku Wallu Sénégal a fait une réaction à chaud particulièrement virulente à l’encontre du pouvoir en place. Le député a énergiquement dénoncé « une dérive autoritaire » du régime, visant directement le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qu’il accuse d’instrumentaliser les forces de défense et de sécurité pour faire taire l’opposition. « Nous sommes devant un régime fasciste. Ousmane Sonko est un dictateur qui veut instaurer le chaos dans ce pays. Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer », a-t-il déclaré.



Le parlementaire était accompagné d’autres collègues de l’opposition notamment, Me Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, Pape Djibril Fall, Mbaye Dione qui estiment que cette loi sur la révision cinq est déjà vouée à l’échec car, étant vide de sens.