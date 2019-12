Assemblée nationale : Les chiffres du budget 2020 du ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries .

Le projet de budget 2020 du ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries est fixé à ‪9 514 831998‬ francs CFA, avec pour autorisation d'engagement de ‪107 120 000 000‬ francs CFA.

Ce projet de budget est reparti dans deux grands programmes essentiels :

- Le programme de pilotage, de coordination et gestion administrative pour un montant de ‪395 915 998‬ francs,

- Le programme de compétitivité de l'industrie sénégalaise dont les crédits de paiement sont arrêtés à ‪9 118 916 000‬ francs CFA.

Le ministre Moustapha Diop fait face aux parlementaires pour l'adoption de ce projet de budget 2020...