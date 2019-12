Assemblée Nationale : Les détails en chiffres du budget 2020 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation arrête à la somme de 203.227.932.514 FCFA.

Cet après-midi, c'est au tour du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Hane, de défendre devant les parlementaires, son projet de budget de 2020. Pour l'exercice de cette année, son budget est arrêté à la somme de ‪203.227.932.514‬ FCFA.



Il est réparti en trois programmes :

L'Éducation supérieure : un secteur important qui nécessite des ressources consistantes pour la bonne marche de la politique d'enseignement supérieur.

À cet effet, ‪114.638.039.891‬ FCFA en crédits de paiement sont injéctés dans ce programme phare.



Les œuvres sociales universitaires : il s'agit de la prise en charge des questions sociales dans les différentes universités. Pour l'année 2020, les crédits alloués à ce programme sont estimés à ‪84.777.314.623‬ FCFA.



Enfin le programme 3 qui concerne naturellement le pilotage, la gestion et la coordination administrative avec une somme tablée autour de 3.812.578.000FCFA.



Au cours de ces discussions, il sera l'occasion pour le ministre de décliner les différentes orientations de sa politique dans ce département ministériel au cours de l'année 2020 et la pertinence de son budget dans les différents programmes qu'il aura à exécuter.