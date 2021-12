Assemblée Nationale 2021 : les lenteurs des chantiers de Kaolack dénoncées par l’honorable Awa Guèye.

Des lenteurs et des failles dans les chantiers déjà entamés et qui ralentissent le déroulement des projets des femmes du département de Kaolack ont été évoquées par la députée Awa Guèye, ce vendredi, à hémicycle.



Il s’agit de l’école communautaire de base à Sibassor et celle du Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (Cdaf) dont les travaux devaient démarrer depuis la fin de l’hivernage.



La députée a interpellé le ministre Ndèye Saly Diop sur cette affaire et demande qu’elle envoie une sommation aux responsables chargés de réaliser ces projets...