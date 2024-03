Assainissement à Kaolack : Aliou Mamadou Dia annonce un plan quinquennal de 100 milliards

Par ailleurs, Aliou Mamadou Dia a fait part de sa volonté de construire à Kaolack un port de dernière génération. Selon lui, le port de Kaolack est condamné à cause du manque de vision de nos gouvernants qui ont construit un pont à Foundiougne, obstruant ainsi la voie de passage des bateaux. En tant que cinquième Président du Sénégal, nous chercherons les voies et moyens d'y remédier. Aliou Mamadou Dia a exposé son programme de mécanisation de l'agriculture. Il compte redonner au bassin arachidier sa vocation de grenier du Sénégal et cela passera par la modernisation de la filière arachidière et de l'agriculture de manière générale.



Le prétendant au fauteuil présidentiel a déclaré soutenir les jeunes, les femmes, les commerçants et les transporteurs. Pour ce qui est des jeunes transporteurs de Jakarta, AMD s'est engagé à leur trouver des opportunités d'emplois décents.