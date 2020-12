Gestion des inondations : rôle, responsabilités et perspectives des acteurs, était le thème de la journée de réflexion initiée ce lundi par le cadre de réflexion et d’action des journalistes sur l’hygiène, l’eau et l'assainissement pour échanger avec les acteurs et les spécialistes de ces questions. Le directeur de l’exploitation et du contrôle à l’Office national de l’assainissement du Sénégal a profité de l’occasion pour sensibiliser les populations sur ces questions précitées.



« Nous saluons ces initiatives qui nous permettent de donner les bonnes informations aux professionnels des médias. Chaque année, nous dépensons énormément d’argent pour le curage et 90% de ce que nous sortons c’est des matières solides. Une synergie des actions nous permettra d’économiser beaucoup d’argent. Certaines populations ont tendance à ouvrir les regards pendant la saison des pluies. Et subitement, les réservoirs sont bouchés parce que remplis de sable », souligne Pèdre Sy.