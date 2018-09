« Arrêté » Ousmane Ngom : Me Assane Dioma Ndiaye introduit un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême

Après avoir introduit une demande d’abrogation de l’arrêté Ousmane Ngom auprès du ministère de l'intérieur, « pour illégalité manifeste », et qui semble n’avoir pas été pris en compte par les services du Ministère de la Place Washington, qui avaient en effet accusé réception de la demande le 16 Février 2018, Maitre Assane Dioma NDIAYE passe à la vitesse supérieure. L’avocat à la Cour, et conseil des ONG Sénégalaises de défense des droit humains informe avoir saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Sénégal le 13 Septembre 2018 d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté, qui on le rappelle, porte interdiction des manifestations dans l’espace compris entre l’Avenue El Hadji Malick SY et le Cap Manuel...