Arrestation du journaliste Simon Faye de la Sen Tv : Article 19 exige sa libération et appelle à la dépénalisation des délits de presse

L’ONG Article 19 (A19) condamne fermement l'arrestation du journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de la Sen Tv et de la ZikFm, poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles". Sur sa page X, elle a exigé la libération immédiate du journaliste. Dans son communiqué, l’ONG réitère son appel urgent à la dépénalisation des infractions liées à l’exercice du journalisme, en conformité avec les standards internationaux de liberté d’expression. Selon l'organisation, "la criminalisation des délits de presse porte atteinte à la démocratie et nourrit un climat d’autocensure", regrette-t-elle.



Pour rappel, le journaliste avait été convoqué ce jeudi 10 avril à la DIC avant d'être placé en garde à vue. Il est poursuivi pour "diffamation et diffusion de fausses nouvelles" sur une page Facebook au nom de "Zik Fm".