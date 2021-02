Arrestation des pro-Sonko à Dakar : Le coordinateur de Pastef à Kaolack demande leur libération.

Au lendemain des manifestations dans la capitale sénégalaise et dans les autres régions, suivies d'une série d'arrestations de pro-Sonko, le coordinateur de Pastef à Kaolack, Me Mbossé Sow, sort de silence pour demander leur libération dans les plus brefs délais.



Maître Sow dira que la dispersion de la foule par des jets de grenades lacrymogènes, est la principale cause de ce qui s'est passé hier devant le domicile de Ousmane Sonko et dans certaines artères de Dakar.



Le coordinateur de Pastef à Kaolack d'ajouter également que l'acte n'a guère été prémédité et que la thèse d'une infiltration n'est pas à écarter dans cette affaire. Avant de balayer d'un revers de main les accusations de viol contre le leader de Pastef, Ousmane Sonko.