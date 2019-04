Après le tirage au sort de la CAN 2019 : Aliou Cissé et des fédéraux sont repartis pour une mission de prospection dans la capitale égyptienne

Cette mission, qui a démarré jeudi dernier et se poursuivant ce week-end, sera l'occasion pour l'entraîneur Aliou Cissé et les vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow et Cheikh Seck, de rencontrer le Comité local d’organisation. "C'était une prise de contact pour donner des informations, préciser les objectifs et recueillir des propositions", précise notre source.



"Je dois simplement rappeler que depuis trois jours mes deux vice-présidents, Abdoulaye Sow et Cheikh Seck, accompagnés du sélectionneur national Aliou Cissé, ont déjà anticipé des réunions avec le Comité local d’organisation. Ils ont aussi fait des visites toute la journée d’hier (jeudi). Puisqu’on est basé au Caire, les visites vont se poursuivre demain (ce samedi)",

a confirmé le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor.



Le sélectionneur et les fédéraux "vont ainsi visiter des terrains d’entraînement et de compétition et pourquoi pas l’hôtel qui doit nous accueillir afin de se faire une idée précise", nous apprend Me Augustin Senghor...