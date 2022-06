Après la bataille entre militants de la COJER et du MEER : Moussa Sow donne rendez-vous à l'opposition le mercredi prochain.

Après plus de 3 heures de tiraillements sous le regard impuissant du ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall, les jeunes du Meer national ont décidé de bouder le siège pour laisser place à la quiétude. Le président de la Cojer a tenu sa conférence de presse sans le Meer et affirme qu'ils vont se mobiliser contre l'opposition afin de faire face à cette dernière.



La campagne électorale pour les élections législatives n’a pas encore démarré, mais le ton monte déjà entre la coalition Yewwi Askan Wi et celle de Benno Bokk Yakaar. Au moment où la grande manifestation de l'opposition sénégalaise se tient à la place de la nation, les jeunes de la mouvance présidentielle se mobilisent au siège de BBY pour organiser la riposte.



« Nous allons montrer à l'opposition que nous sommes plus nombreux qu'eux. Vous avez vu comment les jeunes de la mouvance sont nombreux et chacun veut montrer son engagement et sa détermination envers le Président de la République Macky Sall, c'est pourquoi tout le temps, il y'a malentendu. Nous allons regrouper toute la jeunesse de la mouvance le mercredi prochain à la place de la nation, pour montrer à l'opposition notre force et donner une majorité éclatante à l’Assemblée nationale", a déclaré Moussa Sow...