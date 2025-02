Après l'appel du chroniqueur Badara Gadiaga à saisir la justice sur l'affaire des 1.000 milliards : l'activiste Ardo Gningue répond et dépose une plainte contre X

Suite à l'appel lancé par le chroniqueur Badara Gadiaga invitant les Sénégalais à déposer des plaintes auprès du parquet financier concernant l'affaire des 1.000 milliards, l'activiste Ardo Gningue est le premier à répondre à cet appel. En effet, ce dernier a déposé aujourd'hui une plainte contre X auprès du procureur de la République près le Parquet Financier, pour détournement de deniers publics et enregistrement illicite, en lien avec l'affaire des 1.000 milliards.



Selon lui, le Premier ministre Ousmane Sonko « a publiquement déclaré avoir découvert un compte contenant plus de 1.000 milliards de FCFA le 27 octobre 2024. Cette affirmation, faite sans communication officielle des autorités financières compétentes, soulève des interrogations légitimes quant à l'origine et à l'affectation de ces fonds », a-t-il déclaré.



Fort de ce constat, l'activiste estime que ces faits sont d'une extrême gravité et pourraient relever, s'ils sont avérés, du « détournement de deniers publics » et de « l'enregistrement illicite ». Il demande donc au procureur d'ouvrir une enquête afin d'élucider cette affaire une bonne fois pour toutes.