Approvisionnement grande consommation et augmentation tous azimuts des prix : L'UNACOIS/JAPPO s’explique et rassure les consommateurs

L ’ Una c ois/Jappo a fai t face à la presse pour se prononcer sur la situation du march é . C ’ est le vice-pr é sident Tamsir qui a pris la parole pour faire l’économie de la rencontre avec le ministre du Commerce. Il dit : « il y a une variété d'oignons abondamment cultivée dans les Niayes mais elle pourrit très vite. Cette année, nous avons rencontré beaucoup de problèmes et pis, la pluie est venue aggraver la situation. Malheureusement cette année, nous n’avons pas atteint les objectifs. Ce qui reste, c’est d’importer le produit pour qu’il n’y ait pas de rupture », fait-il savoir.





Malheureusement, le produit a augmenté sur le marché international. Il a doublé par endroit. Ce qui serait à l’origine de cette augmentation sans compter les autres aspects liés à la conjoncture internationale. « Nous demandons à l’État d’accélérer les travaux du port de Ndayane pour décongestionner le port de Dakar. Ceci sans compter l’instabilité du dollar… », fait-il savoir.