Approvisionnement en mouton de Tabaski : « Les importations sont passées de 402 000 à 246 165 sujets durant les cinq dernières années » (Adjoint au Gouverneur de Dakar )

En prélude de la Fête de l’Aïd El Kabir au Sénégal, le Ministère de l’Élevage et de la Production Animale a tenu ce matin à la sphère ministérielle de Diamniadio, une réunion préparatoire pour un bon approvisionnement en bétail du marché national. L’occasion a été saisie pour faire le bilan de l’opération du MEPA en 2023 dont l’objectif était de 810 000 moutons dont 260 000 pour la région de Dakar. Pour la Tabaski 2024, le même objectif a été retenu. Selon l’adjoint du gouverneur de Dakar, Hassane Guèye, « un plan d’action a été mis sur place et sera appliqué après validation. La Direction de l'élevage a présenté l'ensemble des mesures qui ont été prises pour faciliter l'approvisionnement du marché en moutons pour la Tabaski 2024 ainsi que les données collectées dans le cadre du suivi opérationnel. J'attends de cette rencontre, comme d'habitude, votre participation active en vue de dresser un bilan exhaustif de l'édition 2023, d'en tirer les enseignements et de proposer des solutions efficaces pour la résolution des problèmes enregistrés et l'amélioration du processus d'organisation », a annoncé Hassane Guèye. À l’en croire, un plan d'actions consigne l'ensemble des activités à mettre en œuvre pour maintenir un bon niveau d'approvisionnement en moutons du marché sénégalais. Selon lui, « Le plan sera proposé pour validation. Aussi, je sais pouvoir compter sur votre mobilisation habituelle pour permettre à chaque fidèle d'acheter son bélier et de passer la fête dans la sérénité », a-t-il souligné. D’après les estimations de l’an 2023, les importations sont passées de 402 000 à 246 165 sujets durant les cinq dernières années, soit une baisse de 38,76%, confirmant ainsi que le Sénégal est sur la voie de l'autosuffisance en moutons grâce à une augmentation de la production locale. « Dès lors, je voudrais vous assurer que le travail de fond pour la résorption du déficit structurel en moutons de Tabaski se poursuit conformément au Plan Sénégal Émergent et à la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2024-2028. À ce propos, il conviendra d'accélérer les actions de développement de la chaine de valeur ovine des différents projets de mon département (PRONAM, PRAPS, PDEPS, PCAE, PNDIES), du projet IMAM 2 mis en œuvre en collaboration avec I'AMS et l'ONG HEIFER ainsi que celles des projets sous tutelle des autres départements ministériels », a signalé l’adjoint du gouverneur de Dakar qui a profité de l’occasion pour exhorter toutes les parties prenantes à travailler en synergie pour réussir l’opération Tabaski 2024...