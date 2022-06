Application de la loi d'orientation sociale en faveur des handicapées : les acteurs interpellent l’État

Un atelier de mise à niveau des décideurs sur le handicap et ses enjeux, s'est ouvert ce mardi avec pour thème : « L'inclusion, l'égalité des chances et l'accessibilité, sont indispensables pour l'équité sociale ». Une rencontre qui a réuni les acteurs concernés afin de débattre sur les conditions d'existence des personnes en situation de handicap.

Au cours de cet atelier qui s'étalera sur 3 jours, Mme Aïssatou Cissé, la conseillère spéciale du président de la République en charge des politiques et programmes de prise en compte du handicap et de la vulnérabilité est revenue sur la lenteur concernant l'application de la loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées.

Ainsi au sein de différents ateliers, ils pourront voir et identifier les rôles de chaque ministère par rapport aux articles de la loi d'orientation sociale, mais aussi de la budgétisation sensible aux handicaps comme c'est le cas avec l'équité au niveau de la cellule genre. D'ailleurs, le ministère de la femme, celui de l'éducation nationale et celui chargé des finances, ont tous démontré leur engagement dans ce combat afin que les préoccupations des personnes vivant avec un handicap soient solutionnées une bonne fois pour toutes.

Au sortir de ces trois jours de réflexion et de discussions, il sera proposé sur la table du président de la République, un plan d'action pour que tous les citoyens soient perçus de la même manière. Cette rencontre sous le haut patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, avec le soutien du ministère des finances et du budget sera clôturé le jeudi en présence du président Macky Sall.