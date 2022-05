Appel lancé à Dakar de sortir dans la rue / Angloma invite Barth à comprendre que son jeu est définitivement mis à nu.

« Barthélémy Dias se trompe lourdement quand il pense qu’il lui suffit de dire Dakar sortez pour que Dakar sorte! Dakar a définitivement compris son jeu. Dakar a déjà commencé à regretter le choix qu’il a porté sur ce monsieur. Dakar n’a pas besoin d’un gangster mais d’un homme d’État. Et il est élémentaire de rappeler qu’un homme d’État n'emporte pas un policier. Je félicite toute la police nationale. Je félicite aussi le ministre de l’intérieur Antoine Diome. » Les mots sont de Omar Ndiaye Angloma, membre du cabinet du Président de la République qui juge maladroit l’acte posé par Barth qui, rappelle-t-il, n’était même pas le mandataire de YAW.



Câblant Dakaractu, le leader politique Apériste de Mbacké invite le nouveau maire de Dakar à apporter des éclaircissements sur les déclarations de Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly. « C’est maintenant clair que lui et ses amis ont voulu embobiner les Sénégalais en faisait croire que leur liste a été retouchée ou manipulée. C’est sciemment qu’ils ont aligné 05 hommes contre 02 femmes. Qu’il sache que la loi est là pour être respectée et que la Constitution est comme un arbitre impartial qui sait se faire respecter ».



Omar Ndiaye Angloma de demander aux populations de faire attention à la coalition Yewwi qui est, dit-il, « composée de repris de justice, de personnes aux casiers judiciaires déjà salis et de leaders qui n’ont d’yeux que pour des postes de responsabilité. » Il souhaitera qu'une large majorité à l’Assemblée nationale soit accordée au Président Macky Sall pour lui permettre de terminer l’ensemble de ses projets...