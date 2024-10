Anta Babacar Ngom toutes griffes dehors « Un pouvoir qui trahit les aspirations de son peuple, verse dans la répression et la violence. »

La présidente de l’Alternative pour la relève citoyenne (ARC) depuis hier à Bakel avec ses camarades Thierno Bocoum et Bougane Gueye Dany ne s’est toujours pas remise de son indignation suite à l’interpellation et la mise en position de garde à vue du leader de Guem Sa Bopp. Ce dernier qui, selon le communiqué de la gendarmerie, est en détention, car refusant de coopérer. Mais pour Anta Babacar Ngom, Bougane subit « une injustice » de la part des nouveaux dirigeants qui ont obtenu l’adhésion du peuple sénégalais à leur cause : celle qui consistait à combattre l’injustice sous toutes ses formes.



Selon la candidate à la dernière élection présidentielle, « il est inacceptable que ce régime répète les erreurs du passé ». D’ailleurs, ajoute Anta Babacar Ngom, « un gouvernement qui respecte ses engagements est essentiel pour le peuple sénégalais ». Contrairement à un pouvoir qui trahit ses aspirations par la répression et la violence.



Pour rappel, le président du mouvement Guem Sa Bopp, membre fondateur de la coalition Sàm Sa Kaddu est, au moment où ces lignes sont écrites, en détention à la brigade de la gendarmerie de Bakel. L’un de ses avocats est sur place pour assister son client.