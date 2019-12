Anniversaire de L'AIBD : Le message du DG de LAS Xavier Mary, après deux ans de montée en puissance.

Chères collaboratrices,

Chers collaborateurs,

Ce samedi 7 décembre, notre aéroport va fêter ses 2 ans. 2 ans déjà ! Au cours de ces 2 années, quel chemin parcouru ! Nous avons su donner à notre pays un aéroport que beaucoup envient aujourd’hui, nous offrons à nos passagers le service qu’ils exigent, et aux compagnies aériennes une escale où le niveau de sécurité et de sûreté contribuent au déroulement serein et efficace des opérations. Vos actions et votre engagement permettent ainsi de donner une excellente image de notre plate-forme et de notre entreprise, LAS.

Après avoir reçu notre certification d’aérodrome en 2018, nous allons recevoir notre certificat ISO 9001 – 2015 la semaine prochaine, un beau cadeau d’anniversaire.

Je tiens à féliciter l’ensemble des pilotes et co-pilotes, ainsi que l’ensemble des équipes qui ont permis ce beau résultat.

Mercredi dernier, Le Président de la République a accueilli le second Airbus A330-900 NEO de notre compagnie nationale. Ce fut une belle cérémonie, et nous nous réjouissons tous de l’arrivée de ce superbe oiseau au sein de la flotte d’AIR SENEGAL.

Au cours de son discours, le Président a félicité le DG de LAS. C’est un grand honneur. Mais au-delà du DG, c’est toute l’équipe de LAS qui est félicité, et ses paroles doivent nous encourager à continuer à progresser. Le Chef de l’Etat, Macky Sall s’est aussi adressé au personnel de la compagnie même si ses paroles étaient destinées à nos collègues d’AIR SENEGAL, nous devons considérer qu’elles s’adressent aussi à nous, car AIBD et Air Sénégal SA ne sont pas des aventures isolées.

Pour reprendre ses propos, il a demandé de faire preuve d’esprit d’ouverture, de sens de la responsabilité, de patriotisme et d’humilité mais aussi pour rester compétitif, faire preuve de rigueur. Rigueur dans la stratégie, la gestion, la planification, la ponctualité et la qualité de service apportée aux passagers. La négligence et les passe-droits ne pardonnent pas. De l’accueil au débarquement, soyez au service de nos passagers pour gagner leur confiance.

Tout comme AIR SENEGAL, l’Aéroport est une aventure collective. « Si chacun de vous agit comme si le sort de l’entreprise ne dépendait que de lui seul, alors, vous allez en faire une aventure réussie. C’est extrêmement important’’ A nous maintenant de lui prouver que nous méritons sa confiance. Je vous souhaite donc à toutes et tous de retenir ces principes, et vous souhaite un bon deuxième anniversaire.



Travaillons ensemble – Nanou and Liguey



Xavier Mary Directeur Général - CEO



Aéroport DAKAR Blaise DIAGNE – LAS