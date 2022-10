Année scolaire 2022-2023 : la Cosydep veut une année scolaire ’’sans heurts’’

« Cette année encore, nous les acteurs, nous avons décidé de laisser les enfants aller en vacances et se focaliser sur la campagne « Nos vacances pour l’école », pour permettre aux acteurs de l’éducation de se rencontrer avant la rentrée scolaire pour approfondir la réflexion sur certaines questions, préparer l’année scolaire de manière apaisée et prévenir les éventuels conflits.

Quatre panels de discussion ont été abordés durant ses deux mois » , a expliqué, Cheikh Mbow, le Directeur exécutif de la Cosydep.

Cheikh Mbow a fait face à la presse, ce mardi 04 octobre 2022, lors de la clôture de la compagne organisée dans une salle de City Business sur la VDN de Dakar. « Le dialogue social pour l'apaisement durable du secteur" est le quatrième panel pour enfin marquer la clôture ’’Nos vacances pour l’école’’, en présence d'un médiateur, Samba Kandji, un représentant du haut conseil du dialogue national, M. Fall, le sociologue Djiby Diakhaté, des experts et beaucoup de SG des syndicats... » a-t-il aussi dit.

Les thématiques choisies pour la campagne cette année sont liées aux valeurs, à la fonction enseignante, aux évaluations scolaires, la qualité de l’éducation, les attitudes et aptitudes dans un monde globalisé, numérisé et médiatisé, le financement innovant pour un système éducatif résilient, les approches efficaces pour une éducation aux valeurs.

« Plus de 20 experts et un nombre de plus 300 personnes sont conviés lors des panels pour discuter de toutes ces problématiques et les résultats sont consolidés et partagés avec ceux qui sont dans les instances de décision », a-t-il précisé.

Des recommandations ont été faites pour des mesures favorisant les apprentissages à la numérisation avec la mise en place d’outils adéquats et de mesures d’accompagnement aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants.

Pour terminer, le Directeur exécutif de la Cosydep a aussi donné son avis le slogan “OUBI TAY, JANG TAY", ajoutant que le secteur doit prendre cette question en compte, d’autant plus que ce pays a trois mois d'hivernage, contrairement aux pays qui ont 9 mois d’hivernage.