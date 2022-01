Aminata Touré est aux anges, elle vient d'avoir une homonyme...

« Si tu ne rends pas hommage à tes maîtres, tu ne seras jamais maître ». Cet adage qualifie le bras droit de Aminata Touré, Bassirou Dieng, qui vient de faire une agréable surprise en donnant le nom de sa fille à l'ancienne Présidente du CESE. Bassirou Dieng offre ainsi l'un des plus beaux cadeaux à Mimi Touré, qui a exprimé sa joie et son bonheur à travers sa page Facebook. Quant à Bassirou Dieng, pour lui Aminata Touré est femme de référence, elle mérite beaucoup plus...