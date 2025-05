Amadou Gallo Fall appelle au renforcement des infrastructures pour le Basketball en Afrique

Amadou Gallo Fall a lancé un cri de ralliement pour le soutien au basketball en Afrique, soulignant l'importance d'améliorer les infrastructures et de donner des chances aux jeunes compétences. Lors de l'ouverture du terrain de basket à Yoff, le Président de la BAL a manifesté son souhait de voir se développer une ligue professionnelle sur tout le continent, en mettant l'accent sur les fondations. Il a mis en évidence que l'Afrique regorge d'un potentiel gigantesque, mais qu'il est essentiel de mettre en place des initiatives locales pour cultiver cet enthousiasme et envisager le futur. En parallèle, le manager de l'équipe nationale de basket et ancien joueur de la NBA, Makhtar Ndiaye, a également souligné l’importance de l’engagement des communautés et des autorités publiques pour faire du basketball un véritable moteur de développement et d'inspiration en Afrique.