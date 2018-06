Amadou Ba (ministre de l'économie et des finances) : "Aujourd'hui, nous n'avons pas de problèmes de recettes "

Même si la polémique reste vive sur la situation de la trésorerie sénégalaise, le ministre de l'économie et des finances affirme qu'à l'heure actuelle le pays n'a pas de problème de recettes. " Nous n'avons pas des problèmes de trésorerie" informe t-il la presse lors de la cérémonie de présentation de la situation de la trésorerie. Et 700 milliards de francs CFA sont disponibles pour faire face aux engagements du gouvernement.

Au ministre de préciser que "peut être que le problème se situe au niveau du budget et de l'environnement international qui a aussi un peu changé avec une hausse dans le baril du pétrole".

Selon le ministre de l'économie et des finances, " nous sommes dans un environnement incertain qui oblige à faire preuve de prudence".

A l'heure actuelle, 45,8% du budget 2018 a été exécuté. Ce qui selon lui n'est pas bon pour le fonctionnement du pays.

En outre, Amadou Ba précise que

"le pays est en construction donc il y aura toujours des tensions et des problèmes, mais il faut toujours de la responsabilité"...