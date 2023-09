Amadou Ba domine Sonko sur google trends

Si la presidentielle 2024 devait se tenir sur Google, le candadit de Bby l'aurait largement remporté même face à Ousmane Sonko dont la candidature est presque impossible. Google trends qui mesure les recherches les plus fréquentes sur le moteur de recherche montre que Ba a dépassé largement Sonko en requêtes. Alors que le leader de l'ex Pastef était le nom le plus recherché chez les hommes politiques sénégalais avant la désignation de Ba, depuis samedi la tendance s'est très favorablement inversée en faveur du Premier ministre actuel. Confronté à tous les autres potentiels candidats, "Am" comme l'appellent les intimes bénéficient du plus grand nombre de requêtes dépassant une moyenne de 55 %. Un signe prémonitoire ? Il faut dire que Google trends est un excellent outil pour donner un indice sur les élections dans tous les pays Que ce soit aux Etats Unis ou en France, il a toujours prédit presque avec exactitude le vainqueur des élections en se basant juste sur les recherches des internautes. Au Sénégal en 2019, le moteur de Google avait prédit avec un taux de 58 % la réélection de Macky Sall.