Amadou Bâ à la découverte du génie artistique de Ngaye Mékhé:« Nous ambitionnons de faire de ce lieu un centre industriel… »

Le Premier ministre poursuit sa tournée économique dans la région de Thiés. Ce lundi, après Tivaouane et Pire, le Premier ministre a atterri à Ngaye Mékhé, « le royaume de la cordonnerie ». Le chef du gouvernement, avec sa délégation ministérielle a rendu visite aux artisans de la localité qui lui ont remis un mémorandum qu'il a promis d’étudier et d’apporter les réponses qui s’imposent. Dans le lieu où sont exposées des articles artistiquement bien conçus, les acteurs ont eu droit à une visite du Premier ministre qui a été impressionné par les œuvres qui figurent dans plus de 1200 unités artisanales.



Le Premier ministre dans cette perspective a rassuré quant aux efforts pour mieux accompagner les artisans de Ngaye Méché dans la production: « Nous projetons faire de cette localité, un grand centre industriel parce que le potentiel est inestimable » martèle Amadou Bâ qui dit bien recueillir les doléances des artisans qui constituent un maillon important dans le tissu économique à Thiés.