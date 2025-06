Alioune Tine sur la convocation de Bachir Fofana : « El Malick Ndiaye pourrait saisir …pour faire un démenti… ça suffit largement »

De l’avis du fondateur d’AfricaJom Center, Alioune Tine, un simple démenti venant du président de l’Assemblée Nationale par le biais de ses conseillers, aurait suffi pour faire la lumière sur l’achat de ces véhicules. Sa réaction fait suite à la convocation du chroniqueur Bachir Fofana qui avait fait des déclarations sur l’achat de véhicules.

Selon Alioune Tine, « Dans le contexte de la transition politique sénégalaise actuelle, ou l’on observe une dynamique démocratique nouvelle avec une opinion publique plus exigeante, il n’est pas souhaité de judiciariser le débat politique. Le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye pourrait saisir ses conseillers en communication et ses conseillers juridiques pour faire un démenti, en donnant toutes les informations utiles susceptibles d’édifier l’opinion sur la transparence de sa gestion et à la limite accompagnée d’une mise en garde ferme. Ça suffit largement », dit-il.