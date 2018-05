Alioune Sarr satisfait de la ’’stabilité des prix’’ sur les marchés

Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, s’est réjoui de la "disponibilité’’ des produits de première nécessité et de ’’la stabilité des prix" sur les marchés, vendredi, à Dakar, à l’issue d’une tournée visant à faire le point du niveau d’approvisionnement en denrées alimentaires à l’occasion du ramadan, le mois du jeûne musulman.



"J’ai constaté avec beaucoup de satisfaction que le marché est convenablement approvisionné en denrées de première nécessité, mais également que les prix sont extrêmement stables, il n’y a aucune spéculation constatée, a déclaré M. Sarr, également en charge du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME.



Il s’entretenait avec des journalistes, à la fin d’une visite des marchés de Grand-Yoff (banlieue dakaroise) et de la rue Raffenel (centre-ville), en compagnie de plusieurs responsables de ses services et de représentants des importateurs et détaillants.



"Les prix ont baissé sur les produits essentiels, il n’y a pas de hausse sur le riz, sur la pomme de terre, le sucre, le lait. Au contraire, les prix ont baissé", a fait constater le ministre du Commerce.



Le gouvernement "veille à ce que les prix des denrées de première nécessité soient encadrés", a -t-il dit, en signalant l’existence d’un arrêté qui encadre le prix de l’oignon et de la pomme de terre par exemple, qui ne doivent "pas dépasser’’ 350 francs CFA et 400 francs le kilogramme respectivement.



Selon lui, le niveau du prix de lait "est même plus bas que le prix d’avant, car le sac de 25 kg est passé de 60000 à 45000 francs CFA’’.



"Chaque année, nous avons mis en place un dispositif pour d’abord lutter contre les spéculations et les produits qui sont impropres à la consommation’’, a relevé le ministre du Commerce, avant d’adresser ses félicitations aux commerçants, qui selon lui se conforment aux prix appliquées conformément "aux directives" du chef de l’Etat, Macky Sall.



M. Sarr lance a lancé un appel "à tous les commerçants", leur demandant de "participer au développement du pays en achetant l’huile raffinée d’arachide produite au Sénégal", notant qu’un litre d’huile acheté équivaut à 3 kg d’arachide transformés.